Защитник «Штуттгарта» отказался переходить в «Зенит»

Защитник «Штуттгарта» Вальдемар Антон отказался переходить в российский клуб.

По информации Fussball Transfers, летом предложение Антону делал «Зенит», 24-летний футболист заявил, что не заинтересован в переходе в чемпионат России.

Уроженец Узбекистана принял участие в двадцати четырех матчах «Штуттгарта» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт Антона с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

Стоит отметить, что в активе Антона одиннадцать матчей за молодёжную сборную Германии, за которую он дебютировал в сентябре 2016 года.