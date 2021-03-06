Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Стало известно, когда пройдёт матч «Спартак» - ЦСКА

06 Марта 2021, 21:16,

На официальном сайте российской Премьер-лиги был опубликован календарь до самого конца сезона.

Стоит отметить, что главное дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт на «Открытие Арене» в воскресенье, двадцать пятого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Матчи последнего тура РПЛ пройдут шестнадцатого мая и начнутся в одно время – в два часа дня по московскому времени.

Финальная битва за Кубок России намечена на двенадцатое мая.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит», который завоёвывал титул РПЛ в двух последних сезонах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва
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