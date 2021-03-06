​Стало известно, когда пройдёт матч «Спартак» - ЦСКА

На официальном сайте российской Премьер-лиги был опубликован календарь до самого конца сезона.

Стоит отметить, что главное дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт на «Открытие Арене» в воскресенье, двадцать пятого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Матчи последнего тура РПЛ пройдут шестнадцатого мая и начнутся в одно время – в два часа дня по московскому времени.

Финальная битва за Кубок России намечена на двенадцатое мая.

На текущий момент лидером чемпионата России является «Зенит», который завоёвывал титул РПЛ в двух последних сезонах.