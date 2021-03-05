Мбаппе уходит из «ПСЖ», Абрамович не купит топ-игрока, а Роналду определился с клубом – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, какое решение по своему будущему принял Килиан Мбаппе, почему Роман Абрамович не сможет купить в «Челси» топ-игрока, и какое предложение Криштиану Роналду сделал «Ювентусу». Об этом и не только – в традиционной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе уходит из «ПСЖ»

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает через шестнадцать месяцев, поэтому слухи по поводу его будущего появляются регулярно. На неделе СМИ сообщили о том, что Мбаппе уже принял решение. Якобы талантливый форвард сообщил руководителям клуба о своём намерении уйти. Парижане, вероятно, захотят продать Килиана ближайшим летом, чтобы иметь возможность хорошо заработать на этом трансфере. Отмечается, что приоритетным вариантом для Мбаппе является «Ливерпуль», поскольку форвард всегда хотел поиграть в английской Премьер-лиге.

Фонсека – один из кандидатов «Спартака»

Наступила весна, а это означает, что «Спартаку» нужно активизироваться в вопросе поиска нового главного тренера, ведь Доменико Тедеско оставит команду уже через пару месяцев в связи с истечением срока контракта. Конечно, представители московского клуба не дают исчерпывающих комментариев по поводу кандидатов, но слухи всё же просачиваются. Поговаривают, что в шорт-листе «красно-белых» находится португальский специалист Паулу Фонсека, ныне работающий в «Роме». Его контракт с римлянами истекает в конце сезона, но вроде бы в случае выхода в Лигу чемпионов соглашение будет автоматически продлено. Так что «Спартаку» будет сложно вести переговоры по Фонсеке, ведь его будущее, похоже, будет зависеть от результата сезона. Сейчас «Рома» идёт вне зоны Лиги чемпионов – на пятом месте Серии А.

Абрамович не купит Холанна

Роман Абрамович не сможет купить топ-игрока, поскольку тот не считает «Челси» «абсолютным топ-клубом». Такая информация появилась на неделе в немецкой прессе. Заполучить Эрлинга Холанна будущим летом хотят многие, но у «Челси», судя по данным источника, шансов провернуть эту сделку не так много. Холанн якобы составил для себя список из абсолютных топ-клубов Европы, в которые он хотел бы перейти. «Челси» в этом списке не оказалось. Впрочем, ставить точку в этой истории ещё рано.

Три города останутся без Евро-2020

Похоже, до следующего заседания исполкома УЕФА мы будем наблюдать появление всё новых и новых слухов по поводу изменения в планах по проведению чемпионата Европы. Ранее появлялась информация о том, что весь турнир может пройти в Англии. Теперь слухи говорят о возможном сокращении числа принимающих городов. Глазго, Дублин и Бильбао якобы рискуют остаться без Евро, поскольку они не могут гарантировать проведение матчей со зрителями. Это идёт вразрез с планами УЕФА, согласно которым игры будут проходить как минимум с 50% заполнения стадионов.

Роналду определился с клубом

Криштиану Роналду счастлив в «Ювентусе» и не планирует ничего менять, хотя слухи регулярно связывают его то с «Реалом», то с «Манчестер Юнайтед». На неделе появилась информация о том, что звёздный португалец обратился к «старой синьоре» с предложением продлить контракт на один год – до экватора 2023 года. Роналду не хочет решать вопрос по своему будущему через год, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на чемпионате мира 2022 года. Криштиану выигрывал с национальной командой Евро и настроен на закате карьеры покорить и мундиаль.