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Промес назвал игрока, которого вернул бы в «Спартак»

05 Марта 2021, 12:53,

Голландский вингер Куинси Промес, недавно вернувшийся в московский «Спартак», назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в команду.

«Вернул бы Фернандо. Его удары со штрафных нам бы пригодились. Очень важно, когда при счете 0:0 кто-то способен сотворить чудо. В команде должны быть волшебники», - передает слова 29-летнего полузащитника официальный сайт столичного клуба.

Напомним, что Фернандо защищал цвета московского коллектива с 2016-го по 2019-й год. В настоящий момент 29-летний бразильский хавбек выступает в чемпионате Китая за клуб «Бейцзин Гоань».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч москвичи проведут против «Краснодара» у себя дома.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Фернандо
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