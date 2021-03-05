Промес назвал игрока, которого вернул бы в «Спартак»

Голландский вингер Куинси Промес, недавно вернувшийся в московский «Спартак», назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в команду.

«Вернул бы Фернандо. Его удары со штрафных нам бы пригодились. Очень важно, когда при счете 0:0 кто-то способен сотворить чудо. В команде должны быть волшебники», - передает слова 29-летнего полузащитника официальный сайт столичного клуба.

Напомним, что Фернандо защищал цвета московского коллектива с 2016-го по 2019-й год. В настоящий момент 29-летний бразильский хавбек выступает в чемпионате Китая за клуб «Бейцзин Гоань».

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч москвичи проведут против «Краснодара» у себя дома.