«Спартак» пожелал здоровья Романцеву, перенёсшему операцию на сердце

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02 Марта 2021, 10:58,
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Пресс-служба московского «Спартака» пожелала скорейшего выздоровления бывшему главному тренеру команды Олегу Романцеву. Сегодня, второго марта, 67-летнего специалиста прооперировали из-за проблем с сердцем.
«Олегу Романцеву успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное. Желаем здоровья великому тренеру», - гласит сообщение столичного клуба в «Твиттере».
Напомним, что в бытность футболистом Романцев выступал за «Спартак» на позиции защитника. После завершения игровой карьеры Олег Иванович длительное время занимал пост главного тренера «народной команды».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Олег Романцев