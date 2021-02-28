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28 Февраля 2021, 16:25,
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Даже несмотря на потерю очков в матче против «Ростова», завершившемся со счётом 2:2, «Зенит» по итогам двадцатого тура увеличил свой отрыв от ближайшего конкурента. Этому поспособствовали поражения ЦСКА и «Спартака» от «Локомотива» и «Рубина» соответственно с одинаковым результатом 0:2.
Теперь «Зенит» опережает ЦСКА на пять очков. Третий «Сочи» имеет на шесть баллов меньше, чем лидирующие питерцы, а «Спартак» выпал из тройки с отставанием от первого места в семь очков.
В следующем туре «Зенит» сыграет против «Рубина» на выезде. Игра пройдёт восьмого марта – в Международный женский день.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Зенит, ЦСКА Москва, Сочи
«Зенит» увеличил отрыв от конкурентов даже без победы
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ай флегма явно что-то с бубном делает.. не иначе.. )))