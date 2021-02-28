​«Зенит» увеличил отрыв от конкурентов даже без победы

Даже несмотря на потерю очков в матче против «Ростова», завершившемся со счётом 2:2, «Зенит» по итогам двадцатого тура увеличил свой отрыв от ближайшего конкурента. Этому поспособствовали поражения ЦСКА и «Спартака» от «Локомотива» и «Рубина» соответственно с одинаковым результатом 0:2.

Теперь «Зенит» опережает ЦСКА на пять очков. Третий «Сочи» имеет на шесть баллов меньше, чем лидирующие питерцы, а «Спартак» выпал из тройки с отставанием от первого места в семь очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет против «Рубина» на выезде. Игра пройдёт восьмого марта – в Международный женский день.