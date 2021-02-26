Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Брага: «В России всё идёт к лимиту на иногородних»

26 Февраля 2021, 16:09,

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым иронично прокомментировал итоги выступления российских клубов в еврокубках.

- Я вижу в 1/8 финала Лиги Европы клубы из Хорватии, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Греции, Шотландии. Но российских не вижу. Ну и турецкие ещё стали слабо выступать на международной арене. В российском футболе надо что-то менять. Не думаю, что в чемпионатах перечисленных мною стран уровень намного выше, чем в России. Может, там везде есть лимит на легионеров?

Очередная позорная еврокубковая кампания российских клубов – уже не новость. Всё идёт к тому, что лимит ужесточат ещё больше и примут все меры, чтобы российский футбол больше не существовал в Европе, на международной арене. Можно оставить в РПЛ всего четыре-пять команд и сделать лимит не только для иностранцев, но даже для иногородних.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Лига Европы, Чемпионат России, Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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0
Юбор
26 Февраля 2021, 17:23

Хорошо бы и на Матч ТВ такой лимит ввести.

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