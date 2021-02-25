Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В «Спартаке» рассказали о переговорах с «Динамо» по трансферу Бакаева

25 Февраля 2021, 17:04,

Евгений Мележиков, занимающий должность управляющего директора «Спартака», прокомментировал слухи по поводу переговоров с «Динамо» по трансферу Зелимхана Бакаева.

«Пишут, что «Динамо» предложило за Бакаева 5 миллионов, а «Спартак» хочет 10 миллионов? Правда посередине. «Динамо» действительно предложило пять миллионов, мы не стали официально отвечать. Мы озвучили своё предложение, я его озвучивать здесь не буду. Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись», - рассказал Мележиков во время пресс-конференции.

Евгений Мележиков также сообщил о том, что тренер команды Доменико Тедеско и клуб рассчитывают на Бакаева.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Зелимхан Бакаев, Евгений Мележиков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола