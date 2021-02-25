​В «Спартаке» рассказали о переговорах с «Динамо» по трансферу Бакаева

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25 Февраля 2021, 17:04,
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Евгений Мележиков, занимающий должность управляющего директора «Спартака», прокомментировал слухи по поводу переговоров с «Динамо» по трансферу Зелимхана Бакаева.
«Пишут, что «Динамо» предложило за Бакаева 5 миллионов, а «Спартак» хочет 10 миллионов? Правда посередине. «Динамо» действительно предложило пять миллионов, мы не стали официально отвечать. Мы озвучили своё предложение, я его озвучивать здесь не буду. Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись», - рассказал Мележиков во время пресс-конференции.
Евгений Мележиков также сообщил о том, что тренер команды Доменико Тедеско и клуб рассчитывают на Бакаева.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Зелимхан Бакаев, Евгений Мележиков