​В «Спартаке» рассказали о переговорах с «Динамо» по трансферу Бакаева

Евгений Мележиков, занимающий должность управляющего директора «Спартака», прокомментировал слухи по поводу переговоров с «Динамо» по трансферу Зелимхана Бакаева.

«Пишут, что «Динамо» предложило за Бакаева 5 миллионов, а «Спартак» хочет 10 миллионов? Правда посередине. «Динамо» действительно предложило пять миллионов, мы не стали официально отвечать. Мы озвучили своё предложение, я его озвучивать здесь не буду. Можно сказать, что переговоры закончились, не начавшись», - рассказал Мележиков во время пресс-конференции.

Евгений Мележиков также сообщил о том, что тренер команды Доменико Тедеско и клуб рассчитывают на Бакаева.