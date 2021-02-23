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​«Ростов» отпустил молодого форварда в «Тамбов» до конца сезона

23 Февраля 2021, 17:47,

«Ростов» объявил о том, что нападающий Давид Тошевски завершит нынешний сезон в «Тамбове». Клубы договорились об аренде футболиста.

Северный македонец Тошевски перебрался в «Ростов» прошлым летом из клуба «Работнички». В составе первой команды «жёлто-синих» девятнадцатилетний футболист сыграл только семь матчей, суммарно проведя на поле лишь тридцать восемь минут.

Как известно, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые трудности. Чтобы доиграть сезон, клубу приходится договариваться об арендах, поскольку многие футболисты забрали документы и ушли на фоне долгов по зарплате.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Тамбов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Давид Тошевски
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