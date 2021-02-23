​«Севилья» начала переговоры по Азмуну

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи начал переговоры с агентом форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает El GOL Digital.

Источник отмечает, что покупка нападающего является приоритетной целью «Севильи» на лето, и Азмун является отличным кандидатом. Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатишестилетнего Азмуна в 23 миллиона евро.

Стоит напомнить, что сам Азмун ранее подтверждал желание попробовать свои силы в более статусном чемпионате, чем российская Премьер-лига.

В двадцати матчах нынешнего сезона Сердар Азмун забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач партнёрам.