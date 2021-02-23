Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Севилья» начала переговоры по Азмуну

23 Февраля 2021, 15:14,

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи начал переговоры с агентом форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает El GOL Digital.

Источник отмечает, что покупка нападающего является приоритетной целью «Севильи» на лето, и Азмун является отличным кандидатом. Авторитетный портал transfermarkt оценивает двадцатишестилетнего Азмуна в 23 миллиона евро.

Стоит напомнить, что сам Азмун ранее подтверждал желание попробовать свои силы в более статусном чемпионате, чем российская Премьер-лига.

В двадцати матчах нынешнего сезона Сердар Азмун забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач партнёрам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Севилья, Сердар Азмун, Трансферы футбола - лето 2021, Рамон Мончи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола