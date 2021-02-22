​Тренер «Аякса» прокомментировал ситуацию с Промесом

Рулевой «Аякса» Эрик тен Хаг высказался по поводу ситуации с форвардом Куинси Промесом. Футболист до сих пор не присоединился к «Спартаку», хотя до закрытия трансферного окна в России остаётся три дня.

«Есть ли какие-то новости? Нет, статус такой же. Промес ведёт переговоры, и мы не должны его беспокоить. Он определённо думает. Вылупится ли что-то из этого яйца? Я полагаю, что да», - приводит слова тен Хага Voetbal Primeur, ссылаясь на канал ESPN.

Напомним, Куинси Промес в своё время провёл в «Спартаке» четыре сезона, прежде чем покинуть клуб летом 2018 года.