Барриос заразился коронавирусом

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос заразился коронавирусной инфекцией, об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».

Отмечается, что колумбийский полузащитник сдал положительный тест во время тренировочного сбора в ОАЭ. В настоящий момент 27-летний футболист находится на вынужденном карантине и ждет результата повторного анализа.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Вильмар провел 16 матчей, в которых получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.

Сегодня, 20-го февраля, «Зенит» проведет матч с тульским «Арсеналом» в рамках 1/8 финала Кубка России.