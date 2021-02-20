Рабинер: «Тамбовский футбольный труп оживили, чтобы летом закопать с почестями»

Известный журналист Игорь Рабинер прокомментировал спасение «Тамбова». Команда, испытывавшая огромные финансовые проблемы, сможет доиграть нынешний сезон чемпионата России.

«Тамбовский футбольный труп таки оживили. Чтобы летом закопать со всеми почестями. Потому что тогда будет вовремя, а сейчас помирать не полагается, рано», - гласит сообщение журналиста в «Телеграме».

Ранее стало известно, что РПЛ предоставила клубу необходимую для разблокировки счетов сумму, а реструктуризация долга перед игрокам позволила «Тамбову» разблокировать возможность внесения изменений в заявку.

После 19 туров чемпионата России команда, набрав 13 баллов, занимает последнее место в турнирной таблице.