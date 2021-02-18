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Аленичев: «Допускаю, что летом Кокорин вернется в Россию»

18 Февраля 2021, 15:25,

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не исключил возвращения нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в Россию.

«Я допускаю, что летом Кокорин вернется в Россию. Так было у Смолова. Это будет не то чтобы закат его карьеры, но момент будет непростой», - цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 29-летний Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно, сумма сделки составила порядка четырех с половиной миллионов евро.

Российский нападающий уже успел принять участие в одном матче итальянского клуба, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Александр Кокорин, Дмитрий Аленичев
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