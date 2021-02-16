Реакция Ракицкого на назначение Луческу главным тренером киевского «Динамо»

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий, выступающий за петербургский «Зенит», отреагировал на приход румынского специалиста Мирчи Луческу в киевское «Динамо».

«Немного удивился, конечно. Мистер за год соскучился по работе. Он принял решение, я не хочу его осуждать. Он очень многое сделал для меня», - приводит слова украинского футболиста официальный сайт петербургского клуба.

О назначении румынского специалиста главным тренером «Динамо» стало известно в конце июля 2020-го года. Луческу заключил с киевским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2022-го года.

После 14 туров УПЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Шахтёр» на три балла.