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Реакция Ракицкого на назначение Луческу главным тренером киевского «Динамо»

16 Февраля 2021, 13:57,

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий, выступающий за петербургский «Зенит», отреагировал на приход румынского специалиста Мирчи Луческу в киевское «Динамо».

«Немного удивился, конечно. Мистер за год соскучился по работе. Он принял решение, я не хочу его осуждать. Он очень многое сделал для меня», - приводит слова украинского футболиста официальный сайт петербургского клуба.

О назначении румынского специалиста главным тренером «Динамо» стало известно в конце июля 2020-го года. Луческу заключил с киевским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2022-го года.

После 14 туров УПЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Шахтёр» на три балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Киев, Мирча Луческу, Ярослав Ракицкий
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