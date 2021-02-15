Источник назвал сумму трансфера Бохинена в ЦСКА

В понедельник ЦСКА объявил о переходе в свои ряды полузащитника Эмиля Бохинена. Двадцатиоднолетний норвежский футболист подписал с «армейцами» трудовое соглашение сроком до средины 2025 года.

ЦСКА не раскрывает финансовые подробности сделки, однако на авторитетном портале transfermarkt появилась информация о том, что «армейцы» заплатили норвежскому «Стабеку» 1,5 миллиона евро за этот трансфер.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после девятнадцати сыгранных туров. Отставание «армейцев» от лидирующего «Зенита» измеряется четырьмя зачётными баллами.