Источник назвал сумму трансфера Бохинена в ЦСКА

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15 Февраля 2021, 18:23,
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В понедельник ЦСКА объявил о переходе в свои ряды полузащитника Эмиля Бохинена. Двадцатиоднолетний норвежский футболист подписал с «армейцами» трудовое соглашение сроком до средины 2025 года.
ЦСКА не раскрывает финансовые подробности сделки, однако на авторитетном портале transfermarkt появилась информация о том, что «армейцы» заплатили норвежскому «Стабеку» 1,5 миллиона евро за этот трансфер.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России после девятнадцати сыгранных туров. Отставание «армейцев» от лидирующего «Зенита» измеряется четырьмя зачётными баллами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Эмиль Бохинен, Стабек