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Агент: «Динамо» интересуется Драговичем»

14 Февраля 2021, 20:48,

Защитник «Байера» Александр Драгович имеет вариант продолжения карьеры в России, об этом в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым рассказал агент футболиста Петр Дувняк.

«Действительно, «Динамо» проявляет интерес к Драговичу, но на данный момент нет ничего конкретного. До лета ещё далеко», - сказал Дувняк.

Драгович, который летом станет свободным агентом, сыграл двадцать два матча за «Байер» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Напомним, что 2013 по 2016 год 29-летний австриец выступал за киевское «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Александр Драгович
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