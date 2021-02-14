Агент: «Динамо» интересуется Драговичем»

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14 Февраля 2021, 20:48,
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Защитник «Байера» Александр Драгович имеет вариант продолжения карьеры в России, об этом в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым рассказал агент футболиста Петр Дувняк.
«Действительно, «Динамо» проявляет интерес к Драговичу, но на данный момент нет ничего конкретного. До лета ещё далеко», - сказал Дувняк.
Драгович, который летом станет свободным агентом, сыграл двадцать два матча за «Байер» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Напомним, что 2013 по 2016 год 29-летний австриец выступал за киевское «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Александр Драгович