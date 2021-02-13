Жена Зинченко отреагировала на интимное видео Дзюбы

Журналистка Влада Седан, которая является супругой защитника сборной Украины и «Манчестер Сити» Александра Зинченко, высказалась о скандальном интимном видео форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Это его личная жизнь. Человек что хочет, то и делает. Это его выбор, как проводить свободное время перед матчем. Если это ему помогает, то пожалуйста», - поведала девушка в интервью для канала «Вацко Live» в Youtube.

Напомним, что из-за этой неприятной истории Артём Дзюба временно лишился капитанской повязки в своем клубе, а также был исключен из состава национальной сборной России.