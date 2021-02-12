Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Локомотив» объявил о переходе Тугарева в «Ростов»

12 Февраля 2021, 11:41,

Хавбек московского «Локомотива» Роман Тугарев, выступавший в этом сезоне на правах аренды за «Ростов», подписал полноценный трудовой договор с «жёлто-синими». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

22-летний полузащитник заключил с «Ростовом» долгосрочное соглашение, которое рассчитано на пять лет.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Тугарев провел восемь поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

По итогам 19 туров чемпионата России «Ростов» набрал 32 очка и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после зимней паузы команда на выезде сыграет против «Зенита».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Ростов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Роман Тугарев
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