«Локомотив» объявил о переходе Тугарева в «Ростов»

Хавбек московского «Локомотива» Роман Тугарев, выступавший в этом сезоне на правах аренды за «Ростов», подписал полноценный трудовой договор с «жёлто-синими». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

22-летний полузащитник заключил с «Ростовом» долгосрочное соглашение, которое рассчитано на пять лет.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Тугарев провел восемь поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

По итогам 19 туров чемпионата России «Ростов» набрал 32 очка и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после зимней паузы команда на выезде сыграет против «Зенита».