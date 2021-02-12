«Локомотив» объявил о переходе Тугарева в «Ростов»

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12 Февраля 2021, 11:41,
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Хавбек московского «Локомотива» Роман Тугарев, выступавший в этом сезоне на правах аренды за «Ростов», подписал полноценный трудовой договор с «жёлто-синими». Об этом рапортует пресс-служба клуба.
22-летний полузащитник заключил с «Ростовом» долгосрочное соглашение, которое рассчитано на пять лет.
В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Тугарев провел восемь поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
По итогам 19 туров чемпионата России «Ростов» набрал 32 очка и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после зимней паузы команда на выезде сыграет против «Зенита».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Ростов, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Роман Тугарев