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Сборная России поздравила Зобнина с днём рождения

11 Февраля 2021, 11:33,

Сегодня, 11-го февраля, день рождения празднует полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин. Футболисту исполнилось 27 лет. Пресс-служба национальной команды поздравила игрока с праздником.

«Сибирский характер, сумасшедшая работоспособность и добрейшее сердце - это все про Зобнина», - гласит сообщение сборной России в «Твиттере».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги полузащитник провел 18 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

В составе сборной России Зобнин сыграл 33 поединка, но результативными действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роман Зобнин
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