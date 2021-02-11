Сборная России поздравила Зобнина с днём рождения

Сегодня, 11-го февраля, день рождения празднует полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин. Футболисту исполнилось 27 лет. Пресс-служба национальной команды поздравила игрока с праздником.

«Сибирский характер, сумасшедшая работоспособность и добрейшее сердце - это все про Зобнина», - гласит сообщение сборной России в «Твиттере».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги полузащитник провел 18 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

В составе сборной России Зобнин сыграл 33 поединка, но результативными действиями не отметился.