​«Коринтианс» может арендовать Рошу

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10 Февраля 2021, 14:58,
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Вингер «Спартака» Педро Роша может снова вернуться в родную Бразилию. Арендовать игрока рассчитывает «Коринтианс». Об этом сообщает Lance, отмечая тот факт, что финансовая составляющая может стать проблемой в этой сделке.
За последние годы Роша уже дважды ездил в аренды в бразильские клубы – сначала в «Крузейро», а затем и во «Фламенго».
Если говорить о выступлениях Роши за «Спартак», то он провёл лишь девятнадцать матчей в различных соревнованиях, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Коринтианс, Педро Роша