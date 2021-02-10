​«Коринтианс» может арендовать Рошу

Вингер «Спартака» Педро Роша может снова вернуться в родную Бразилию. Арендовать игрока рассчитывает «Коринтианс». Об этом сообщает Lance, отмечая тот факт, что финансовая составляющая может стать проблемой в этой сделке.

За последние годы Роша уже дважды ездил в аренды в бразильские клубы – сначала в «Крузейро», а затем и во «Фламенго».

Если говорить о выступлениях Роши за «Спартак», то он провёл лишь девятнадцать матчей в различных соревнованиях, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами на партнёров.