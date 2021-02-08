Манучарян покинул «Ротор»

Защитник Армен Манучарян покинул волгоградский «Ротор».

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Армена за время, проведенное в «Роторе»! Желаем успехов на поле и карьерных достижений!» - говорится в заявлении волгоградцев.

26-летний защитник стал игроком «Ротора» в августе, за это время он сыграл лишь семь матчей за российский клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

После девятнадцати туров «Ротор» занимает тринадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе четырнадцать очков.