Манучарян покинул «Ротор»

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08 Февраля 2021, 18:54,
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Защитник Армен Манучарян покинул волгоградский «Ротор».
Как сообщает пресс-служба клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
«Мы благодарим Армена за время, проведенное в «Роторе»! Желаем успехов на поле и карьерных достижений!» - говорится в заявлении волгоградцев.
26-летний защитник стал игроком «Ротора» в августе, за это время он сыграл лишь семь матчей за российский клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.
После девятнадцати туров «Ротор» занимает тринадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе четырнадцать очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ротор, Армен Манучарян