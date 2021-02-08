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Манучарян покинул «Ротор»

08 Февраля 2021, 18:54,

Защитник Армен Манучарян покинул волгоградский «Ротор».

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Мы благодарим Армена за время, проведенное в «Роторе»! Желаем успехов на поле и карьерных достижений!» - говорится в заявлении волгоградцев.

26-летний защитник стал игроком «Ротора» в августе, за это время он сыграл лишь семь матчей за российский клуб во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.

После девятнадцати туров «Ротор» занимает тринадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе четырнадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ротор, Армен Манучарян
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