Нападающий «Тюмени» Данил Карпов не прошёл просмотр в «Рубине», об этом сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«На третьем сборе его не будет. Естественно мы продолжим за ним следить, он молодой интересный футболист», - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

21-летний россиянин сыграл пятнадцать матчей за «Тюмень» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал одну голевую передачу. Стоит отметить, что в активе Карпова два матча за сборную России до 18 лет.

«Рубин» же в свою очередь занимает лишь девятое место в российской Премьер-лиге после девятнадцати туров.