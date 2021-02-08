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Карпов не прошёл просмотр в «Рубине»

08 Февраля 2021, 16:28,

Нападающий «Тюмени» Данил Карпов не прошёл просмотр в «Рубине», об этом сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«На третьем сборе его не будет. Естественно мы продолжим за ним следить, он молодой интересный футболист», - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

21-летний россиянин сыграл пятнадцать матчей за «Тюмень» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал одну голевую передачу. Стоит отметить, что в активе Карпова два матча за сборную России до 18 лет.

«Рубин» же в свою очередь занимает лишь девятое место в российской Премьер-лиге после девятнадцати туров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Данил Карпов
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