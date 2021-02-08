Биджиев: «Российский футбол не отсталый, у нас очень сложный календарь»

Бывший вратарь московского «Локомотива», экс-главный тренер нальчикского «Спартака» и курского «Авангарда» Хасанби Биджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказал своё мнение насчёт назревших изменений в структуре российского футбола.

- Я полностью разделяю позицию Александра Валерьевича Дюкова по тем целям и задачам, которые он недавно озвучил. Совершенно правильно было сказано: чтобы российский футбол действительно становился сильнее, нужны такие преобразования, которые помогут улучшить качество игры, повысить зрительский интерес и, соответственно, коммерческую привлекательность нашего чемпионата.

К сожалению, на сегодняшний день мы стремительно теряем свои позиции в европейской клубной таблице коэффициентов. Если наши клубы неудачно выступают на международной арене, то это повод задуматься о том, что в нашем футболе необходимы реформы.

На мой взгляд, начинать надо с перехода обратно на систему «весна-осень». Объясню, почему.

Очевидно, что переход на систему «осень-весна» никаких дивидендов не принёс, а только создал ряд дополнительных проблем. Учитывая, что при нынешней системе в летние месяцы мы не играем, календарь соревнований уплотнился практически максимально, он очень сложный. Игроки ведущих клубов вынуждены проводить примерно семьдесят процентов матчей через каждые три дня, особенно в осенний период, когда проходят розыгрыши еврокубков и матчи сборной России. Прибавьте сюда перелёты-переезды, и вы поймёте, что времени полноценно тренироваться и готовиться к каждой игре просто нет. Фактически, вся работа направлена на восстановление игроков. Как следствие, страдает качество подготовки к матчам, и, соответственно, качество игры команд.

Приведу небольшой пример. В последнее время много, и совершенно справедливо, говорилось о том, что объём скоростной работы, выполняемый нашими игроками в матчах еврокубков, намного ниже, чем у соперников. Давайте посмотрим профессиональнее на эту проблему. Возникает вопрос: а когда тренировать эту скоростную выносливость? Ведь для того, чтобы постоянно развивать скоростную выносливость, тренеру необходимы недельные микроциклы между матчами, в которых игрокам надо дать определенную, достаточно большую нагрузку, а затем потребуется порядка 48-72 часов чтобы игроки эту нагрузку «переварили», восстановились и в оптимальном состоянии подошли к следующему матчу. Это законы физиологии. Совершенно очевидно, что при существующем календаре сделать это архисложно.

Я как тренер в своей работе использую современную европейскую методику подготовки. Она проверена временем, эффективна и, самое главное, даёт результат. Я знаю, что я буду делать на этой неделе, на следующей, через три недели и так далее. И даже если в моем тренировочном блоке попадается неделя с двумя играми, а потом я возвращаюсь опять к полноценному недельному микроциклу, для меня в этом нет ничего страшного. Но если ваша команда вынуждена играть по два матча в неделю на протяжении почти месяца, то аэробные, силовые и скоростные качества игроков неизбежно будут падать – это физиология. У вас просто нет времени на то, чтобы развивать эти качества. Более того, даже просто поддерживать вы их не сможете. Плюс такой фактор как утомление. Это то, что касается функциональной подготовки.

Теперь давайте перейдём к вопросу тактической подготовки, которая движет всем тренировочным процессом. Часто слышу разговоры, что при графике с двумя матчами в неделю нужно уметь правильно сочетать процесс восстановления с тактической работой. Проводить видеоанализ с командой, «походить по фишкам» и так далее. Да, это можно и нужно делать. Но если подойти поглубже к этому вопросу, то я прекрасно понимаю: чтобы выиграть следующий матч, мне нужно провести занятие с интенсивностью, максимально приближенной к игровой. Тогда я буду видеть, что сработает, а что надо поправить. И тут опять вступают в силу законы физиологии: нагрузка – и затем восстановление. То есть опять необходимы полноценные микроциклы.

Может быть, в этих проблемах как раз и кроется одна из причин осенних неудач наших клубов и сборной?

На мой взгляд осеннюю часть чемпионата необходимо разгрузить, тем самым дать возможность нашим ведущим клубам и игрокам более качественно готовиться к матчам. Но куда переносить эти туры, ведь весенняя часть тоже очень плотная?

Кроме того, проблемой является короткое летнее межсезонье. Очень сложно за три-четыре недели полноценно подготовиться к сезону. И потом, надо ещё учесть вот какой фактор. В летний период составы команд значительно обновляются – в Премьер-лиге это не так явно выражено, а в ФНЛ и ПФЛ зачастую на 70-80 процентов. И теперь представьте, что за короткий подготовительный период вам нужно подготовить практически новую команду функционально, тактически и технически. Наиграть те вещи, за счёт которых вы планируете обыгрывать своих соперников, это касается всех фаз игры – оборонительной, атакующей и переходных. Но у вас нет на это времени, потому что если вы смешаете всё в одну кучу, то получится каша. Это опять приводит к тому, что страдает качество игры, а соответственно, и результат.

При возврате к прежней системе «весна-осень» мы сможем играть в летние месяцы, которые сейчас пропускаем, получим нормальное межсезонье и сделаем календарь всех наших лиг сбалансированным. Все это, несомненно, позволит улучшить качество игры, что является ключевым моментом. Так давайте поможем сами себе!

- Обычно говорят, что у клубов из европейских чемпионатов тоже насыщенный календарь.

- Не надо всё сваливать на якобы отсталость и неполноценность нашего футбола по сравнению с европейским, это мнение дилетантов. В Европе климатические условия позволяют играть всю зиму. А если мы возьмём ведущие страны, то там у топ-клубов другие бюджеты, которых нет ни у одной российской команды. Соответственно, те европейские топ-клубы другие скамейки запасных, позволяющие проводить хорошую ротацию.

- С системой «весна-осень» дела в российском футболе станут лучше?

- Однозначно. Это доказывают результаты в еврокубках. С 2012 года мы перешли на «осень-весну», прошло почти 9 лет, и каждый год мы выступаем на европейской арене всё хуже и хуже, а раньше ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА. Значит, надо принимать меры, и календарь здесь один из важнейших факторов, он подспорье в решении тех целей и задач, которые ставит президент РФС.

- Каково ваше мнение по количеству клубов в Премьер-лиге?

- Я думаю, оптимальное число участников – 16. Александр Валерьевич Дюков правильно отметил, что 18 команд для РПЛ мы не наберем с точки зрения качества и финансов. А вот для ФНЛ 18 клубов было бы наилучшим вариантом, учитывая географию и климатические условия. В ПФЛ, где есть деление на зоны, нужно оставить всё так, как есть сейчас.