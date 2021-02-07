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Сабитов: «4:0? «Спартак» по игре не был настолько сильнее «Риги»

07 Февраля 2021, 19:01,

Тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение клуба из столицы Латвии от московского «Спартака» со счётом 0:4 в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

- «Рига» готовится к чемпионату Вирслиги, который стартует в середине марта. Чем больше сильных соперников на сборах, тем лучше. «Рига» сейчас омолаживается и перестраивается по сравнению с прошлыми годами, а на это нужно время. Если вы заметили, где-то половина футболистов команды играла в майках с заклеенными номерами – это либо новички, которых только что подписали, либо те, кто находятся на просмотре. Конечно, проигрывать всегда неприятно, но в контрольных матчах результат не так важен.

Ну а «Спартак» есть «Спартак», это выражается в уровне исполнительского мастерства его игроков. Несмотря на счёт 4:0, нельзя сказать, что спартаковцы по игре были настолько сильнее «Риги», но результат матча предопределили здорово разыгранные спартаковцами голевые комбинации. Что касается эпизодов с пенальти, их оценивать сложно. «Спартак» сейчас объективно намного сыграннее, чем «Рига». Можно сказать, что на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах состоялся мини-Кубок Содружества. Друг с другом встречались команды с постсоветского пространства – «Рига», московский «Спартак», солигорский «Шахтёр» и «Пахтакор».
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Чемпионат России, Равиль Сабитов, Рига
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