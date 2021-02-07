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​Бохинен вылетел на медосмотр для ЦСКА

07 Февраля 2021, 16:20,

Полузащитник норвежского футбольного клуба «Стабек» Эмиль Бохинен дал согласие на переход в ЦСКА. Как сообщает местный TV2, двадцатиоднолетний футболист отправился в Мюнхен, где пройдёт медицинское обследование для «армейцев». Если проблем выявлено не будет, Бохинен отправится в расположение ЦСКА и подпишет контракт.

Эмиль Бохинен является воспитанником «Стабека». В первой команде полузащитник провёл семьдесят три матча, забил девять голов и сделал десять результативных передач на партнёров.

Бохинен пока не играл за национальную сборную Норвегии, зато представлял страну на молодёжном и юношеском уровнях.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Стабек, Эмиль Бохинен
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