​Бохинен вылетел на медосмотр для ЦСКА

Полузащитник норвежского футбольного клуба «Стабек» Эмиль Бохинен дал согласие на переход в ЦСКА. Как сообщает местный TV2, двадцатиоднолетний футболист отправился в Мюнхен, где пройдёт медицинское обследование для «армейцев». Если проблем выявлено не будет, Бохинен отправится в расположение ЦСКА и подпишет контракт.

Эмиль Бохинен является воспитанником «Стабека». В первой команде полузащитник провёл семьдесят три матча, забил девять голов и сделал десять результативных передач на партнёров.

Бохинен пока не играл за национальную сборную Норвегии, зато представлял страну на молодёжном и юношеском уровнях.