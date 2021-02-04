Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дюков: «Переживаем за «Тамбов». Единственный выход — ужесточение лицензирования»

04 Февраля 2021, 15:13,

УЕФА

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации с «Тамбовом», который испытывает серьезные финансовые трудности.

«Безусловно, переживаем за «Тамбов». Надеемся, что они не снимутся с чемпионата. Ситуация неприятная. Единственный выход — ужесточение лицензирования», - цитирует Дюкова sport24.

В СМИ всё чаще и чаще появляются слухи, что «Тамбов» не доиграет сезон, клуб уже покинули некоторые футболисты.

После девятнадцати туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе тринадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тамбов, Александр Дюков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
04 Февраля 2021, 16:37

ай.. так переживаем.. так переживаем.. ай даже спать не могем.. и кусок не лезет в горло и кампоц не льется в рот.. )))

1
odessa83234
04 Февраля 2021, 15:37

"ЕДИНСТВЕННЫЙ выход — ужесточение лицензирования" - только дурачок мог такое ляпнуть. И такой ... будет ещё четыре года НИЧЕГОНЕДЕЛАТЬ.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола