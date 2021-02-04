Дюков: «Переживаем за «Тамбов». Единственный выход — ужесточение лицензирования»

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04 Февраля 2021, 15:13,
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации с «Тамбовом», который испытывает серьезные финансовые трудности.
«Безусловно, переживаем за «Тамбов». Надеемся, что они не снимутся с чемпионата. Ситуация неприятная. Единственный выход — ужесточение лицензирования», - цитирует Дюкова sport24.
В СМИ всё чаще и чаще появляются слухи, что «Тамбов» не доиграет сезон, клуб уже покинули некоторые футболисты.
После девятнадцати туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе тринадцать очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тамбов, Александр Дюков
ай.. так переживаем.. так переживаем.. ай даже спать не могем.. и кусок не лезет в горло и кампоц не льется в рот.. )))
"ЕДИНСТВЕННЫЙ выход — ужесточение лицензирования" - только дурачок мог такое ляпнуть. И такой ... будет ещё четыре года НИЧЕГОНЕДЕЛАТЬ.