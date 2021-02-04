Дюков: «Переживаем за «Тамбов». Единственный выход — ужесточение лицензирования»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о ситуации с «Тамбовом», который испытывает серьезные финансовые трудности.

«Безусловно, переживаем за «Тамбов». Надеемся, что они не снимутся с чемпионата. Ситуация неприятная. Единственный выход — ужесточение лицензирования», - цитирует Дюкова sport24.

В СМИ всё чаще и чаще появляются слухи, что «Тамбов» не доиграет сезон, клуб уже покинули некоторые футболисты.

После девятнадцати туров «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе тринадцать очков.