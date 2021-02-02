Паршивлюк: Черчесов некорректно высказался о Заболотном

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02 Февраля 2021, 12:33,
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Игрок «Динамо» Сергей Паршивлюк дал оценку комментарию рулевого сборной России Станислава Черчесова о том, что бездарный Антон Заболотный предпочтительнее золотого Фёдора Чалова. Это произошло после поединка Лиги наций против национальной команды Сербии (0:5).
- Ты можешь назвать футболиста деревом у себя в номере, тет-а-тет. Но публично говорить на всю страну — некорректно, как мне кажется, - заявил Паршивлюк Sport24.
Тем не менее, футболист считает свои суждения субъективными, ведь Черчесов был первым, кто начал привлекать его к основе в 18-летнем возрасте. Паршивлюк не удивился таким словам бывшего тренера, ведь «Станислав Саламович был такой всегда».
Черчесов тренировал «Спартак» в 2007 и 2008 году, когда Паршивлюк делал свои первые шаги во взрослом футболе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Динамо Москва, Станислав Черчесов, Сергей Паршивлюк, Антон Заболотный