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Хендрикс рассказал о целях «Спартака» на остаток сезона

30 Января 2021, 18:25,

Global Look Press

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о целях «красно-белых» на остаток сезона.

«Второе место, которое дает право участвовать в Лиге чемпионов, не так далеко. Будем стремиться забраться как можно выше, занимать места, которые позволят играть в Лиге чемпионов», - цитирует Хендрикса «Спорт-Экспресс».

25-летний голландец стал футболистом «Спартака» в январе, трансфер Хендрикса обошёлся московскому клубу в 700 тысяч евро. Соглашение Йоррита с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.

После девятнадцати туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от второго и первого места на два и шесть очков соответственно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Йоррит Хендрикс
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