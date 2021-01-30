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ЦСКА - Гайчу: «Успехов в Серии А, Танк»

30 Января 2021, 14:39,

Global Look Press

Пресс-служба московского ЦСКА пожелала удачи аргентинскому нападающему Адольфо Гайчу в чемпионате Италии. 21-летний центрфорвард будет выступать за «Беневенто» на правах аренды до конца сезона.

«Успехов в Серии А, Танк», - гласит сообщение «армейцев» в «Твиттере».

Гайч стал игроком московского клуба летом прошлого года. В первой половине сезона-2020/2021 нападающий провел 18 поединков и отметился лишь одним голом.

«Беневенто» занимает 11 место в турнирной таблице Серии А. Сегодня, 30-го января, команда Гайча на выезде встретится с миланским «Интером».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Адольфо Гайч
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