Два удаления за один день: Игрок «Краснодара» совершил невозможное

Магомед-Шапи Сулейманов должен запоминаться забитыми мячами, но во время недавних товарищеских матчей молодой форвард «Краснодара» отметился нетривиальным достижением – он получил две красные карточки за один игровой день.

Свою первую красную карточку Сулейманов получил в поединке против латвийской «Риги», причем он случился уже на 23-ей минуте матча. Магомед-Шапи после столкновения с Ругинсом решил поспорить с соперником на повышенных тонах. Но если игрок «Риги» отделался жёлтой карточкой, то Шапи получил прямую красную. Правда численно «Краснодар» не пострадал. По взаимной договорённости с «Ригой» «быки» продолжили играть в полном составе – Сулейманова заменил Кутовой.

Спустя несколько часов «Краснодар» начал свою вторую игру против солигорского «Шахтёра». Сулейманов оказался на скамейке запасных, но на 63-й минуте Мурад Мусаев выпустил Шапи на поле. Как думаете, сколько он поиграл? Всего четырнадцать минут! Магомед явно не успокоился после первой встречи и совершил грубейший подкат, а затем ещё и начал ругаться с соперниками и судьями. Результат не заставил себя ждать – ещё одна красная карточка.

Самое удивительное, за свою карьеру Сулейманов получал всего одну красную карточку, случилось это в 2018-м году, когда он выступал за «Краснодар-2».

С одной стороны, Мурад Мусаев должен быть рад такому боевому настрою своего подопечного, но, с другой, подобная вспыльчивость в официальных матчах может стоить дорого как самому Шапи, так и «Краснодару».

Ждать осталось недолго – Премьер-лига скоро вернется.