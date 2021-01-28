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Два удаления за один день: Игрок «Краснодара» совершил невозможное

28 Января 2021, 19:20,

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Магомед-Шапи Сулейманов должен запоминаться забитыми мячами, но во время недавних товарищеских матчей молодой форвард «Краснодара» отметился нетривиальным достижением – он получил две красные карточки за один игровой день.

Свою первую красную карточку Сулейманов получил в поединке против латвийской «Риги», причем он случился уже на 23-ей минуте матча. Магомед-Шапи после столкновения с Ругинсом решил поспорить с соперником на повышенных тонах. Но если игрок «Риги» отделался жёлтой карточкой, то Шапи получил прямую красную. Правда численно «Краснодар» не пострадал. По взаимной договорённости с «Ригой» «быки» продолжили играть в полном составе – Сулейманова заменил Кутовой.

Спустя несколько часов «Краснодар» начал свою вторую игру против солигорского «Шахтёра». Сулейманов оказался на скамейке запасных, но на 63-й минуте Мурад Мусаев выпустил Шапи на поле. Как думаете, сколько он поиграл? Всего четырнадцать минут! Магомед явно не успокоился после первой встречи и совершил грубейший подкат, а затем ещё и начал ругаться с соперниками и судьями. Результат не заставил себя ждать – ещё одна красная карточка.

Самое удивительное, за свою карьеру Сулейманов получал всего одну красную карточку, случилось это в 2018-м году, когда он выступал за «Краснодар-2».

С одной стороны, Мурад Мусаев должен быть рад такому боевому настрою своего подопечного, но, с другой, подобная вспыльчивость в официальных матчах может стоить дорого как самому Шапи, так и «Краснодару».

Ждать осталось недолго – Премьер-лига скоро вернется.
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Краснодар, Магомед-Шапи Сулейманов
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Комментарии (1)
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Super fanat
28 Января 2021, 21:27

Лучше бы он забивал так, как удаляется... После этого кто-то ещё задаёт вопросы, почему Краснодар не делает ставку на своих воспитанников и в клубе много легионеров?

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