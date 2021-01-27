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«Локомотив» уверенно разобрался с «Эстерсундом» на сборе в Испании

27 Января 2021, 19:18,

Global Look Press

«Локомотив» в товарищеском матче на сборе в Испании уверенно разобрался с «Эстерсундом» (3:1).

Шведы открыли счёт уже на четвертой минуте, на 41-й минуте футболист «Эстерсунда» Хауган отправил мяч в свои ворота, тем самым сделав счёт 1:1. А на 85-й и 89-й минутах по голу на свой счёт записали Мурило и Эдер соответственно.

Стартовый состав «железнодорожников» выглядел следующим образом: Коченков, Пабло, Чорлука, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Мухин, Лисакович.

На 62-й минуте состав полностью поменялся, появились Савин, Лысцов, Мурило, Берковский, Титков, Сильянов, Петухов, Рыбчинский, Эдер, Камано и Агеев.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Эстерсунд
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