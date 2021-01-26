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Хацкевич: «Так как игроки работали на первом сборе, меня устраивает»

26 Января 2021, 23:49,

Global Look Press

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на клубном канале в YouTube подвёл итоги первого сбора.

- Учитывая тяжелые погодные условия, дождь на протяжении двух дней, ветер сегодня достаточно большой, но то, что мы планировали на этом сборе, и по какой схеме мы играли, мы придерживались в двух наших играх. Показалось, что те требования, которые нужны именно в этой схеме, ребята выполняют.

- Завершился первый сбор, вы можете подвести его итоги. Что вас ждет на втором?

- Понятно, что первый сбор всегда тяжелый, но надо отдать должное ребятам, они фактически в большинстве своем приехали в хорошем состоянии. Нам не нужно было их всех подводить к какому-то общему знаменателю, здесь они все отработали и в отпуске ту программу, которую мы им давали. Так как они работали на первом сборе, меня устраивает.

Второй сбор будет больше направлен на тактические взаимодействия в группе обороны, переход из обороны в атаку. То что нам удавалось в первой части чемпионата, это быстрый переход из обороны в атаку, над этим мы будем больше работать. Также у нас будет больше спаррингов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
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