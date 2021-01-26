Муса ведёт переговоры с ЦСКА

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса может провести ещё один отрезок карьеры в стане «армейцев». Эту информации подтвердил агент игрока Тони Харрис.

— Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию, — цитирует представителя игрока «Спорт-Экспресс».

Муса был футболистом ЦСКА на протяжении четырех сезонов после прихода за 5 млн евро из «ВВВ Венло». В 2016 году «армейцы» продали лидера линии атаки уже за 19,5 миллиона в «Лестер». Спустя полтора года нигериец вернулся в Москву и провел полсезона на правах аренды.

Сейчас нигерийцу 28 лет, он является свободным агентом после расторжения контракта с «Аль-Насром» 26 октября.