Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Муса ведёт переговоры с ЦСКА

26 Января 2021, 20:43,

LiveSport.Ru

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса может провести ещё один отрезок карьеры в стане «армейцев». Эту информации подтвердил агент игрока Тони Харрис.

— Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию, — цитирует представителя игрока «Спорт-Экспресс».

Муса был футболистом ЦСКА на протяжении четырех сезонов после прихода за 5 млн евро из «ВВВ Венло». В 2016 году «армейцы» продали лидера линии атаки уже за 19,5 миллиона в «Лестер». Спустя полтора года нигериец вернулся в Москву и провел полсезона на правах аренды.

Сейчас нигерийцу 28 лет, он является свободным агентом после расторжения контракта с «Аль-Насром» 26 октября.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ахмед Муса
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола