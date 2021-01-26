Муса ведёт переговоры с ЦСКА

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26 Января 2021, 20:43,
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Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса может провести ещё один отрезок карьеры в стане «армейцев». Эту информации подтвердил агент игрока Тони Харрис.
— Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию, — цитирует представителя игрока «Спорт-Экспресс».
Муса был футболистом ЦСКА на протяжении четырех сезонов после прихода за 5 млн евро из «ВВВ Венло». В 2016 году «армейцы» продали лидера линии атаки уже за 19,5 миллиона в «Лестер». Спустя полтора года нигериец вернулся в Москву и провел полсезона на правах аренды.
Сейчас нигерийцу 28 лет, он является свободным агентом после расторжения контракта с «Аль-Насром» 26 октября.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Ахмед Муса