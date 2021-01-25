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На 85-м году жизни скончался спортивный журналист Эрнест Серебренников

25 Января 2021, 23:37,

Depositphotos

Сегодня, 25 января, на 85-м году жизни скончался петербургский спортивный журналист и комментатор Эрнест Серебренников.

«Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Эрнеста Наумовича» - говорится в заявлении клуба из Санкт-Петербурга.

Эрнест Серебренников родился 19 мая 1936 года в Ленинграде. Стоит отметить, что Серебренников был удостоен награды Министерства спорта РФ за пропаганду физической культуры и спорта - медали Николая Озерова.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает глубокие соболезнование родным и близким Эрнеста Серебренникова.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эрнест Серебренников
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