На 85-м году жизни скончался спортивный журналист Эрнест Серебренников

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25 Января 2021, 23:37,
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Сегодня, 25 января, на 85-м году жизни скончался петербургский спортивный журналист и комментатор Эрнест Серебренников.
«Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Эрнеста Наумовича» - говорится в заявлении клуба из Санкт-Петербурга.
Эрнест Серебренников родился 19 мая 1936 года в Ленинграде. Стоит отметить, что Серебренников был удостоен награды Министерства спорта РФ за пропаганду физической культуры и спорта - медали Николая Озерова.
Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает глубокие соболезнование родным и близким Эрнеста Серебренникова.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
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