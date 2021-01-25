​Набабкин и Кучаев частично поработали в общей группе ЦСКА

ЦСКА продолжает готовиться ко второй части сезона на сборе в испанском Кампоаморе. Тем временем пресс-служба московского клуба порадовала фанатов важной новостью. Защитник Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев в понедельник частично поработали в общей группе. Футболисты провели разминочную часть и поработали с мячом.

Напомним, Кирилл Набабкин ещё летом повредил крестообразную связку колена и был прооперирован. Константин Кучаев, в свою очередь, в декабре перенёс хирургическое вмешательство по поводу проблем с мениском.

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в таблице Премьер-лиги.