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​Набабкин и Кучаев частично поработали в общей группе ЦСКА

25 Января 2021, 15:35,

Global Look Press

ЦСКА продолжает готовиться ко второй части сезона на сборе в испанском Кампоаморе. Тем временем пресс-служба московского клуба порадовала фанатов важной новостью. Защитник Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев в понедельник частично поработали в общей группе. Футболисты провели разминочную часть и поработали с мячом.

Напомним, Кирилл Набабкин ещё летом повредил крестообразную связку колена и был прооперирован. Константин Кучаев, в свою очередь, в декабре перенёс хирургическое вмешательство по поводу проблем с мениском.

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев
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