​Хабиб Нурмагомедов сыграл в футбол с игроками «Спартака»

Известный боец Хабиб Нурмагомедов накануне то ли в шутку, то ли всерьёз написал в Instagram о том, что он готов рассмотреть предложения от футбольных клубов. Теперь Хабиб опубликовал видео из ОАЭ, где в настоящий момент «Спартак» проводит зимние сборы. Боец поиграл в футбол с некоторыми из игроков «красно-белых».

Судя по разговорам на видео, команда Хабиба победила. Вместе с бойцом играли Остон Урунов и Зелимхан Бакаев, а среди соперников были Георгий Джикия, Аяз Гулиев и известный блогер Евгений Савин, который раньше тоже был футболистом. Также участие в матче принимал бывший игрок «красно-белых» Жано Ананнидзе. По-видимому, команды играли на обувь.