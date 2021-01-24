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Слуцкий подвёл итоги первого сбора

24 Января 2021, 23:00,

Global Look Press

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги первого сбора, который проходил в Турции.

«Да, хороший сбор. Сбор всегда можно оценивать по двум составляющим. Первое – не вмешалась ли погода, здесь все было хорошо. Второе – количество травмированных игроков и игроков. Большое количество травм удалось избежать», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Казанцы провели два матча на сборе в Турции, сначала подопечные Слуцкого разгромили «Партизан» (5:2), а сегодня, 24 января, переиграли «Сочи» (3:2). Во вторник, 2 февраля, «Рубин» встретится с «Химками».

После девятнадцати туров казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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