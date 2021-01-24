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«Ростов» с минимальным счётом обыграл «Эстерсунд»

24 Января 2021, 20:29,

ФК "Ростов"

«Ростов» обыграл «Эстерсунд» (1:0) в товарищеском матче, который состоялся на сборах ростовчан в Марбелье.

Стартовый состав подопечных Валерия Карпина выглядел следующим образом: Песьяков, Лангович, Осипенко, Рукас, Алеесами, Махатадзе, Гигович, Ерёменко, Полоз, Турищев, Тугарев.

По ходу встречи на поле появились Мухин, Бабурин, Козлов, Павловец, Хаджикадунич, Поярков, Сухомлинов, Куприянов, Хашимото, Алмквист, Обухов, Байрамян.

Единственным забитым голом отметился Полоз, успешно реализовавший пенальти в середине первого тайма.

После девятнадцати туров «Ростов» занимает пятое место в российской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ростов
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