«Ростов» с минимальным счётом обыграл «Эстерсунд»

|
24 Января 2021, 20:29,
|
|
«Ростов» обыграл «Эстерсунд» (1:0) в товарищеском матче, который состоялся на сборах ростовчан в Марбелье.
Стартовый состав подопечных Валерия Карпина выглядел следующим образом: Песьяков, Лангович, Осипенко, Рукас, Алеесами, Махатадзе, Гигович, Ерёменко, Полоз, Турищев, Тугарев.
По ходу встречи на поле появились Мухин, Бабурин, Козлов, Павловец, Хаджикадунич, Поярков, Сухомлинов, Куприянов, Хашимото, Алмквист, Обухов, Байрамян.
Единственным забитым голом отметился Полоз, успешно реализовавший пенальти в середине первого тайма.
После девятнадцати туров «Ростов» занимает пятое место в российской Премьер-лиге.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ростов