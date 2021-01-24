Данченко близок к переходу в АЕК

Защитник «Рубина» Олег Данченко, выступающий на правах аренды за «Уфу», продолжит карьеру в Греции.

Как сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, в услугах украинца заинтересован АЕК. Стороны уже близки к достижению соглашения. Речь идёт об аренде с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Данченко сыграл шестнадцать матчей за «Уфу» во всех турнирах, став крепким игроком основы клуба из Башкортостана.

Контракт 26-летнего защитника с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро.

АЕК набрал 36 очков в семнадцати турах чемпионата Греции и расположился на второй строчке в турнирной таблице.