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Данченко близок к переходу в АЕК

24 Января 2021, 18:26,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Рубина» Олег Данченко, выступающий на правах аренды за «Уфу», продолжит карьеру в Греции.

Как сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, в услугах украинца заинтересован АЕК. Стороны уже близки к достижению соглашения. Речь идёт об аренде с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Данченко сыграл шестнадцать матчей за «Уфу» во всех турнирах, став крепким игроком основы клуба из Башкортостана.

Контракт 26-летнего защитника с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 2,3 миллиона евро.

АЕК набрал 36 очков в семнадцати турах чемпионата Греции и расположился на второй строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Трансферы футбола - зима 2021, АЕК Афины, Олег Данченко
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