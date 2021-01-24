​«Црвена Звезда» отказалась продать «Спартаку» Николича за 5 млн евро

«Спартак» делал «Црвене Звезде» предложение по трансферу атакующего полузащитника Велько Николича. Как сообщает Mozzart Sport, московский клуб предложил за двадцатиоднолетнего футболиста пять миллионов евро. Белградцы ответили отказом, поскольку хотят получить за Николича шесть миллионов без учёта комиссий и других выплат. Таким образом, трансферное предложение должно составить хотя бы семь миллионов евро.

В двадцати восьми матчах текущего сезона за «Црвену Звезду» Николич забил три гола и отдал три результативных паса на партнёров. Эксперты из transfermarkt оценивают футболиста в три миллиона евро.