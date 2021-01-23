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​Жиго: «Я далёк от сборной Франции, нужно быть реалистом»

23 Января 2021, 17:39,

Global Look Press

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался по поводу возможности сыграть за сборную Франции.

«Со мной из сборной Франции никто никогда не связывался. Думаю, мне нужно быть реалистом. Я не играю в топовой пятёрке европейских чемпионатов, поэтому мне сложно оказаться во французской сборной. Особенно с учётом качества центральных защитников, играющих в сборной Франции. Все они выступают за топ-клубы. Думаю, я далёк от вызова в национальную команду, давайте будем честными», - сказал Жиго в интервью Actufoot.

Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
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