​Жиго: «Я далёк от сборной Франции, нужно быть реалистом»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался по поводу возможности сыграть за сборную Франции.

«Со мной из сборной Франции никто никогда не связывался. Думаю, мне нужно быть реалистом. Я не играю в топовой пятёрке европейских чемпионатов, поэтому мне сложно оказаться во французской сборной. Особенно с учётом качества центральных защитников, играющих в сборной Франции. Все они выступают за топ-клубы. Думаю, я далёк от вызова в национальную команду, давайте будем честными», - сказал Жиго в интервью Actufoot.

Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года.