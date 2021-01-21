«Спартак» и «Фиорентина» договорились о переходе Кокорина

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21 Января 2021, 17:51,
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Фиорентине».
Как сообщает пресс-служба «красно-белых», стороны достигли договоренности о переходе россиянина в стан «фиалок». В ближайшее время Кокорин отправится в Италию, где пройдёт медицинское обследование, а после него подпишет с итальянским клубом контракт на 3,5 года.
«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» - говорится в заявлении «Спартака».
Нынешний сезон для «Фиорентины» складывается не лучшим образом, подопечные Пранделли занимают лишь четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
Фиалки собрались в серию "В".
Я думал, что такой дурак только Федун, а оказывается не только)))
Не каркай тут, лучше свечку поставь за отъезд:)
Странно всё это ,в Фиорентине подобранны неплохие игроки и даже знаменитые во всём мире ,но игры как таковой как не было ,так и нет ,вот и Кокорин как бы не затерялся среди них.
будет шнурки Ребери завязывать)