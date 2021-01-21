Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» и «Фиорентина» договорились о переходе Кокорина

21 Января 2021, 17:51,

Instagram

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Фиорентине».

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», стороны достигли договоренности о переходе россиянина в стан «фиалок». В ближайшее время Кокорин отправится в Италию, где пройдёт медицинское обследование, а после него подпишет с итальянским клубом контракт на 3,5 года.

«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» - говорится в заявлении «Спартака».

Нынешний сезон для «Фиорентины» складывается не лучшим образом, подопечные Пранделли занимают лишь четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Spirit
21 Января 2021, 19:21

Фиалки собрались в серию "В".
Я думал, что такой дурак только Федун, а оказывается не только)))

0
Diman777
21 Января 2021, 19:29

Не каркай тут, лучше свечку поставь за отъезд:)

0
Марченко Максим
21 Января 2021, 18:39

Странно всё это ,в Фиорентине подобранны неплохие игроки и даже знаменитые во всём мире ,но игры как таковой как не было ,так и нет ,вот и Кокорин как бы не затерялся среди них.

0
Spirit
21 Января 2021, 19:21

будет шнурки Ребери завязывать)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола