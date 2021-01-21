«Спартак» и «Фиорентина» договорились о переходе Кокорина

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин продолжит карьеру в «Фиорентине».

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», стороны достигли договоренности о переходе россиянина в стан «фиалок». В ближайшее время Кокорин отправится в Италию, где пройдёт медицинское обследование, а после него подпишет с итальянским клубом контракт на 3,5 года.

«Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» - говорится в заявлении «Спартака».

Нынешний сезон для «Фиорентины» складывается не лучшим образом, подопечные Пранделли занимают лишь четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.