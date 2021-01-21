Малафеев рассказал о своем самочувствии

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом.

«В целом самочувствие нормальное, температуру сбили. Пью таблетки, много воды, смотрю фильмы. В целом можно сравнить с отпуском», - написал Малафеев в «Инстаграме».

Ранее жена Малафеева сообщила, что одно легкое Вячеслава поражено на 70%, а другое – на 40%.

41-летний Малафеев в 2016 году завершил карьеру футболиста. Последние несколько лет Вячеслав работал заместителем спортивного директора «Зенита», а в мае покинул клуб, проведя в нем в общей сложности порядка двадцати пяти лет.