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​Манчини порекомендовал «Фиорентине» подписать Кокорина

20 Января 2021, 19:40,

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«Фиорентина» обратилась к главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини с просьбой дать оценку форварду Александру Кокорину, с которым ему довелось поработать в «Зените». Манчини положительно отозвался о футболисте и порекомендовал «фиалкам» его подписать. Об этом сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Ранее стало известно о переговорах «Фиорентины» по трансферу Кокорина, который в первой части сезона забил два гола в десяти матчах за «Спартак». В московском клубе подтвердили факт переговоров, но сообщили, что официального предложения пока не поступало.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Роберто Манчини, Трансферы футбола - зима 2021
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