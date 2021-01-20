​Манчини порекомендовал «Фиорентине» подписать Кокорина

«Фиорентина» обратилась к главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини с просьбой дать оценку форварду Александру Кокорину, с которым ему довелось поработать в «Зените». Манчини положительно отозвался о футболисте и порекомендовал «фиалкам» его подписать. Об этом сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Ранее стало известно о переговорах «Фиорентины» по трансферу Кокорина, который в первой части сезона забил два гола в десяти матчах за «Спартак». В московском клубе подтвердили факт переговоров, но сообщили, что официального предложения пока не поступало.