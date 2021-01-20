​«Фиорентина» не будет долго ждать Кокорина и имеет три альтернативы

Как сообщил источник корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева приближенный к руководству «Фиорентины», клуб действительно выделяет Кокорина как приоритетный вариант усиления атаки.

«Фиалкам» нужен универсальный нападающий, способный сыграть по всему фронту атаки. Правда, долго ждать итальянцы не намерены. В случае, если в ближайшие пару дней Кокорин не даст согласия на трансфер, переговоры будут свёрнуты. Повышать своё предложение «Фиорентина» не намерена.

В качестве альтернативы Кокорину рассматривается Фелипе Андерсон из «Порту», который может быть арендован, а также нападающий «Валенсии» Макси Гомес. Кроме того, «Фиорентина» раздумывает над подписанием нападающего «Пармы» Роберто Инглезе, который является самым бюджетным вариантом усиления.