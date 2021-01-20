Ганчаренко назвал сроки восстановления Фукса

Наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался о восстановлении травмированного защитника Бруно Фукса.

«Восстановление идет быстрее, чем предполагалось, поэтому надо увидеть его как можно быстрее в тренировочном процессе. Может быть, это месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам», - передает слова специалиста пресс-служба «армейского» клуба.

Напомним, что 21-летний бразилец перешел в ЦСКА летом 2020-го года из «Интернасьоналя». Фукс подписал с москвичами долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне чемпионата России Бруно провел всего один поединок.