Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Ерёменко: «Хочу занять с «Ростовом» место не ниже, чем в прошлом сезоне»

20 Января 2021, 09:28,

twitter.com

Хавбек «Ростова» Роман Ерёменко поведал о целях на вторую половину сезона чемпионата России.

«Цель - выиграть все матчи. Так как это очень сложно, надеюсь, как минимум, занять с «Ростовом» место как в прошлом сезоне, если не выше», - рассказал полузащитник в разговоре с клубной пресс-службой.

После 19 туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. В настоящий момент турнир находится на зимней паузе.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Ерёменко провел 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Роман Ерёменко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола