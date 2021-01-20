Ерёменко: «Хочу занять с «Ростовом» место не ниже, чем в прошлом сезоне»

Хавбек «Ростова» Роман Ерёменко поведал о целях на вторую половину сезона чемпионата России.

«Цель - выиграть все матчи. Так как это очень сложно, надеюсь, как минимум, занять с «Ростовом» место как в прошлом сезоне, если не выше», - рассказал полузащитник в разговоре с клубной пресс-службой.

После 19 туров Премьер-лиги «Ростов» набрал 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице. В настоящий момент турнир находится на зимней паузе.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Ерёменко провел 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.