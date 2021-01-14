Стала известна причина отсутствия Джорджевича на сборе «Арсенала»

Стала известна причина отсутствия нападающего тульского «Арсенала» Лука Джорджевича на сборе в Турции.

Как сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, жена футболиста заразилась коронавирусом. Джорджевич находится на самоизоляции и ждёт результаты всех необходимых тестов. Если нападающий здоров, то уже в ближайшие дни он присоединится к команде на сборе в Турции.

26-летний футболист выступает за «Арсенал» на правах аренды, права на Джорджевича принадлежат московскому «Локомотиву».

В нынешнем сезоне Лука сыграл семь матче в российской Премьер-лиге, забил один гол и отдал одну голевую передачу.