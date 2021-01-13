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​«Локомотив» пошутил над «Матч ТВ»

13 Января 2021, 16:28,

Global Look Press

«Локомотив» пошутил над «Матч ТВ» на фоне появившейся информации о запрете ряда англицизмов для использования комментаторами во время репортажей. В число запрещённых слов вошло даже слово «Чемпионшип».

Теперь «Локомотив» опубликовал в Twitter видео, снятое во время прохождения футболистами медицинского обследования перед стартом зимнего учебно-тренировочного сбора.

«Окей, наш ростер – киперы, дэфы, хавы и страйкеры – перед тренингами на медикале. Лайкайте!» - говорится в сообщении «железнодорожников», богатом на англицизмы.

 

После первой части сезона «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Матч ТВ
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