«Локомотив» пошутил над «Матч ТВ» на фоне появившейся информации о запрете ряда англицизмов для использования комментаторами во время репортажей. В число запрещённых слов вошло даже слово «Чемпионшип».

Теперь «Локомотив» опубликовал в Twitter видео, снятое во время прохождения футболистами медицинского обследования перед стартом зимнего учебно-тренировочного сбора.

«Окей, наш ростер – киперы, дэфы, хавы и страйкеры – перед тренингами на медикале. Лайкайте!» - говорится в сообщении «железнодорожников», богатом на англицизмы.

Окей, наш ростер – киперы, дэфы, хавы и страйкеры – перед тренингами на медикале.



Лайкайте! pic.twitter.com/VeHJf1txcr — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2021

После первой части сезона «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.